PayPal прекратил обрабатывать переводы внутри России

Москва, 31 июля. Международная платежная система PayPal прекратила обрабатывать переводы внутри России. Об этом сообщается на официальном сайте сервиса.

«Отныне PayPal больше не будет обрабатывать внутренние платежи в России. PayPal продолжит обработку международных транзакций между Россией и другими странами», — указано в сообщении.

Для получения дополнительной информации пользователи сервиса могут обратиться в справочный центр. О том, что переводы по России прекратятся, PayPal сообщал в первой половине июля. Тогда пользователям, не согласным с изменениями, рекомендовали до конца месяца закрыть свой счет.



Как сообщает НСН, причиной прекращения внутренних переводов по России в PayPal стали изменения в законе «О национальной платежной системе». Согласно поправкам, операторы, которые осуществляют переводы в РФ, не вправе передавать эти данные на территорию другого государства. Международных переводов данные правила не касаются, уточняет «ФедералПресс». Также поправки запрещают пополнение анонимных электронных кошельков через терминалы или офисы операторов мобильной связи.

Поскольку PayPal частично продолжит функционировать в России в сфере международных переводов, московский офис компания закрывать не планирует.