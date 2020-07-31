В США предложили ежегодно выделять Украине по $300 млн военной помощи

Москва, 31 июля. Группа сенаторов от Республиканской и Демократической партий США внесла законопроект, предусматривающий ежегодное выделение 300 миллионов долларов Украине в качестве военной помощи, в том числе на предоставление летального оружия.

Как пишут средства массовой информации, Вашингтон ежегодно выделяет на военную помощь Украине около 250 миллионов долларов. Отмечается, что новым документом сенаторы намерены закрепить финансовые обязательства США.

Как пишет РИА Новости, законопроект предусматривает выделение около четырех миллионов долларов на подготовку украинских офицеров. Кроме того, в американской администрации будет назначен специальный посланник Украины. Он будет участвовать в мирных переговорах в нормандском формате.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты Америки предоставят Украине противотанковые комплексы Javelin.

Отмечается, что американские военнослужащие уже приступили к погрузке вооружений на самолет компании Atlas Air Worldwide. Вашингтон объясняет свои действия «поддержкой территориальной целостности Украины». Ожидается, что Вашингтон поставит Киеву вооружение и оборудование на 60 миллионов долларов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал новую программу сотрудничества с НАТО. По мнению политолога Михаила Погребинского, этот документ никак не изменит позиционирование Украины на международной арене. Кроме того, эксперт указал на финансовую зависимость Киева от Североатлантического альянса. По его словам, киевские политики должны вовремя осваивать полученные от блока деньги, чтобы претендовать на новую помощь.