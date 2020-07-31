Аналитики рассказали, какие страхи преследуют работающих россиян

Москва, 31 июля. Эксперты выяснили, чего в настоящее время больше всего опасаются работающие жители России. Согласно исследованию сервиса «Работа.ру», большинство (62%) опрошенных признались, что их больше всего пугает потеря дохода.

При этом увольнения боятся только 19% опрошенных. Как пишет издание RT, боятся заразиться коронавирусом 13% человек. Еще 6% респондентов рассказали о страхе, что закроется компания, в которой они работают.

При этом 42% россиян заявили, что в случае увольнения останутся без средств к существованию, так как не имеют накоплений. Около четверти (23%) имеют дополнительные средства, но их хватит максимум на три месяца.

На период меньше месяца хватит накопленных денег 22% респондентов, а на срок более трех месяцев — 13%.

Ранее россиянам объяснили, как сохранить зарплату на «удаленке». Сотрудники, переходящие на дистанционную форму работы, должны настаивать, чтобы все касающиеся зарплаты нюансы были прописаны в трудовом договоре. Об этом заявила председатель комитета Совфеда по социальной политике Инна Святенко.

По словам сенатора, в Трудовом кодексе РФ указано, что размер оплаты труда не должен зависеть от того, каким образом выполняется работа — очно или «на удаленке». Тем более, когда речь идет не о постоянной работе в дистанционном режиме, а лишь о временном переходе на такой формат.

Председатель Московской Федерации профсоюзов Михаил Антонцев подтвердил, что у тех, кто действует на основании трудового договора, условия труда не должны ухудшаться. Он отметил, что тем, кто устраивается на работу, нужно обратить внимание, чтобы эти моменты были прописаны в документе. Кроме того, Антонцев считает, что работодатель должен компенсировать сотруднику расходы, связанные с трудовым процессом.