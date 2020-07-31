Польские СМИ оценили мощь российского «Спрута-СД»

Варшава, 31 июля. Самоходные противотанковые пушки «Спрут-СД», которые Индия намеревается закупить у России в связи с обострением отношений с Китаем, способны эффективно бороться с боевой техникой вероятного противника. Об этом пишет польское издание Defence24.

«Благодаря своей небольшой массе, размерам и высокой огневой мощи [«Спрут-СД»] может зарекомендовать себя в индийской армии в качестве замены основного танка на пересеченной горной местности Гималаев, увеличивая боеспособность и огневую мощь расположенных там подразделений», — пишет СМИ.

Также автор отметил, что российская самоходная пушка может использоваться против китайского легкого танка Type 15, который предназначен для эксплуатации в горной местности.

Ранее эксперты Defence24 сообщили, что приостановка поставок российских ЗРС С-400 «Триумф» в Китай может быть связана как раз с конфликтом Нью-Дели и Пекина, а не с пандемией коронавируса.

Отметим, что изначально «Спрут-СД» разрабатывали для ВДВ, в качестве самоходки для борьбы с современными танками. Самоходная пушка должна транспортироваться самолетами Ил-76 и десантироваться на парашютной системе. С этим связано жесткое ограничение по массе «Спрута» — она не должна превышать 18 тонн.

В прошлом году стало известно, что российское АО «СКБМ» разрабатывает новый легкий плавающий танк на базе противотанковой пушки «Спрут-СДМ1». Новинка получит усиленную защиту и более надежную торсионную подвеску.