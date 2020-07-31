В Китае 21-летний мужчина упал с восьмиэтажного дома и выжил

Пекин, 31 июля. В китайском городе Шэньчжэнь 21-летний мужчина по имени Чжан при неизвестных обстоятельствах упал с крыши восьмиэтажного дома и выжил. Молодой человек приземлился на крышу припаркованного внизу минивэна, сообщает издание Daily Mail.

По словам очевидцев, инцидент произошел в минувший вторник. Известно, что мужчина упал в час пик. После падения на автомобиль он скатился на асфальт, несмотря на это, он все время оставался в сознании. Свидетели произошедшего утверждают, что Чжан выглядел так, будто и вовсе не получил никаких травм.

После падения он поднялся и сел на тротуар. Через десять минут на место происшествия прибыла скорая помощь, которая госпитализировала молодого человека.

«Сначала он поднялся сам. Но вскоре он начал обильно потеть, а цвет его лица изменился», — пояснили очевидцы.

На данный момент обстоятельства неизвестны. Не установлен также и владелец автомобиля. Родственники Чжана утверждают, что молодой человек был очень замкнутым и часто страдал от депрессий.

Ранее подобный инцидент произошел в России. В Москве шестиклассница выпала из окна восьмого этажа на припаркованный внизу автомобиль. Ребенок был экстренно госпитализирован медиками с множественными травмами. В настоящее время по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело.