В Норильске под домашний арест отпустили двух фигурантов дела о разливе нефти

Красноярск, 31 июля. Норильский городской суд изменил меру пресечения на домашний арест двум из четырех фигурантов дела о разливе дизельного топлива на местной ТЭЦ-3. Об этом рассказали в городском суде.

Кроме того, двум другим фигурантам дела арест продлен до 30 сентября. Как пишет ТАСС, директор ТЭЦ-3 Павел Смирнов, главный инженер станции Алексей Степанов, а также его заместитель Юрий Кузнецов, начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ Вячеслав Старостин были арестованы судом до 31 июля.

На данный момент Степанову и Смирнову арест продлили до 30 сентября. Также Кузнецову мера пресечения изменена на домашний арест до 23 сентября. Под домашний арест до 26 сентября отправлен Старостин.

Ранее специалисты Росприроднадзора подсчитали ущерб от разлива нефтепродуктов в Норильске. Согласно официальным данным, почве нанесен ущерб на 740 млн рублей, водным объектам — на 147,05 млрд.

Напомним, что 29 мая из резервуара ТЭЦ-3 в Норильске вылилось более 21 тысячи тонн топлива, 16 тысяч из них попали попали в реку Амбарная, озеро и реку Пясино. Допустимая концентрация вредных веществ превышала норму в 200 раз. По оценкам экспертов, для того, что ликвидировать последствия ЧП, необходимо не меньше пяти месяцев. Следственный комитет возбудил четыре уголовных дела.

После происшествия в Госдуме заговорили об ужесточении законодательства в сфере экологии. Парламентарий Ольга Тимофеева подчеркивала, что в этом направлении давно пора навести порядок.