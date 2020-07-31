Наталья Фриске избавилась от образа покойной сестры и афрокудрей

Москва, 31 июля. Сестра скончавшейся в 2015 году российской певицы Жанны Фриске Наталья вернулась к своим естественным волосам, отказавшись от кос и афрокудрей. Новым видео она поделилась в Stories на своей странице в социальной сети Instagram.

На кадрах девушка едет в автомобиле и просит пользователей рассказать ей, какое радио они предпочитают слушать в дороге. Пользователи сразу заметили, что Наталья сменила имидж. Ранее она носила косы и делала химическую завивку, из-за чего ее часто путали с Жанной Фриске.

«Какая вы красивая. Смотрю на вас и вижу Жанну», — написала одна из фанаток.

Напомним, Наталья работает мастером перманентного макияжа и не имеет никакого отношения к шоу-бизнесу. Это удивило ее подписчиков и они спросили напрямую, почему она предпочла бить «пудровые губы и брови» вместо того, чтобы петь как Жанна.

Такой вопрос ей задали в одном из многочисленных комментариях к посту в Instagram, в котором Наталья пригласила желающих записаться к ней «на бровки». В ответ Фриске спокойно объяснила, почему она занимается перманентным макияжем.

Стоит отметить, что женщина все же пыталась быть похожей на звездную сестру. В далеком 2007 году она даже в течение нескольких месяцев заменяла Жанну в группе «Блестящие», но в итоге отказалась от этой идеи и выбрала, как теперь пишет, свой путь. Однако совсем недавно 13 июля она завила кудри, надела платье покойной сестры и спела на свадьбе в подмосковной Балашихе, чем шокировала поклонников.