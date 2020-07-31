Кравчук заявил, что готов к компромиссам по Донбассу

Киев, 31 июля. Первый президент Украины Леонид Кравчук, возглавивший киевскую делегацию в контактной группе по Донбассу, заявил о готовности к компромиссам для установления мира на востоке страны.

По словам Кравчука, его миссия заключается в том, чтобы гражданская война на Украине закончилась, и страна вернулась к мирной жизни.

«Чтобы мы жили спокойно: без крови, без ужасов, без потерь, без разрушений. <…> Я буду делать для этого все, что смогу. Будем идти на компромиссы», — сказал он в интервью «РБК-Украина», не уточнив, о каких именно компромиссах он говорит.

Также первый президент Украины подчеркнул, что в вопросе особого статуса Донбасса будет выступать за переход от общих слов к конкретным действиям. Кравчук отметил, что это должно быть управление, которое принесет пользу людям и даст проживающим в Донбассе почувствовать себя «хозяевами своей земли».

Ранее в интервью изданию «Апостроф» новый представитель Киева в контактной группе заявил, что один из компромиссов по Донбассу может заключаться в создании свободной экономической зоны. При этом Кравчук отметил, что компромиссы не должны касаться вопросов суверенитета или территориальной целостности Украины.

Напомним, Леонид Кравчук сменил в контактной группе второго президента Украины Леонида Кучму. Последний выразил готовность в будущем делиться опытом и предоставлять консультации относительно установления мира на востоке Украины.