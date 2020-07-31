Погребинский назвал главную тему прошедших переговоров Путина и Зеленского

Киев, 31 июля. Украинский политолог Михаил Погребинский назвал внесение положения о децентрализации Донбасса в Конституцию Украины главной темы телефонного разговора украинского президента Владимира Зеленского и его российского коллеги Владимира Путина. Мнением эксперт поделился в эфире одного из украинских телеканалов.

Специалист отметил, что в заметке о разговоре глав государств офис Зеленского не упомянул обсуждение вопроса. Но это сделала администрация президента России.

«Это невыгодно упоминать Зеленскому и нужно упоминать Путину, потому что это ключевой вопрос, который фактически завершит противостояние, острую фазу, кризис и реинтеграцию», — отметил Погребинский.

Политолог считает, что в разговоре с Зеленским российский президент сделал акцент именно на предоставлении особого статуса Донбасса, так как до Конституции Украины ему «дела нет». Таким образом, Путин разрушил долгую игру Зеленского, который много раз отвергал возможность подобных изменений.

«До этого Зеленский говорил несколько раз, что не собирается (предоставлять Донбассу особый статус изменениями в конституцию). А сейчас они это обсуждают», — цитирует Погребинского «Экономика сегодня».

Политолог считает, что у начавшегося 27 июля в Донбассе перемирия есть все шансы оказаться шагом на пути к поиску компромисса для урегулирования кризиса в стране. Также признаком возможных изменений Погребинский считает поддержку компромисса с Донбассом большинством украинцев.

Ранее стало известно, что Зеленский назначил экс-главу государства Леонида Кравчука главой делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.