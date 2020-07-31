Китай запустил систему Beidou, которая может стать конкурентом ГЛОНАСС

Пекин, 31 июля. Последний спутник китайской навигационной системы Beidou начал работу после орбитального тестирования. Новая китайская навигационная система может стать конкурентом российскому ГЛОНАСС или американскому GPS.

По информации местного информационного агентства Xinhua, последний, 55-ый по счету, спутник был запущен на орбиту еще 23 июня в рамках группировки BDS-3. Церемония запуска самой системы навигации состоялась утром в пятницу в Доме народных собраний в Пекине.

Спутник будет предоставлять услуги позиционирования, навигации и тайминга.Он был разработан Китайской академией космических технологий.