Минздрав утвердил рекомендации по реабилитации переболевших COVID-19 пациентов

Москва, 31 июля. Министерство здравоохранении России разработало документ с рекомендациями по реабилитации пациентов, которые переболели коронавирусной инфекции. Советы главного медицинского ведомства страны также направлены в регионы.

В рекомендациях учитываются особенности реабилитации детей, взрослых и пациентов, которым требуется особенная медицинская помощь. Кроме того, в документе указан порядок проведения мероприятий по оздоровлению медиков, которые принимают участие в борьбе с COVID-19.

Так, согласно рекомендациям, медики должны быть госпитализированы только после предварительного дистанционного консультирования. Сделать это необходимо для обозначения этапа реабилитации. Отмечается, что особенностью «ковидных» пациентов является необходимость в двухнедельной изоляции после реабилитации.

«Это оптимальное время для проведения мероприятий по медицинской реабилитации дистанционно на дому с использованием телемедицинских технологий», — поясняется в документе Минздрава.

Напомним, ранее Владимир Путин провел совещание по эпидемиологической ситуации в России. Глава государства заявил, что ситуация с пандемией коронавируса в стране успокаивается. По словам российского лидера, число новых выявляемых случаев сейчас практически в два раза ниже, чем в период пиковых значений мая. Но, несмотря на это, решения по снятию ограничений должны приниматься осторожно, чтобы не допустить повторного роста числа заболевших.