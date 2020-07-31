Восемь человек погибли в ДТП с автобусом под Симферополем

Симферополь, 31 июля. Восемь человек погибли, несколько получили травмы в результате ДТП с участием микроавтобуса в Крыму. Об этом со ссылкой на источники сообщил в пятницу, 31 июля, «Интерфакс».

ДТП произошло под Симферополем рядом с Белогорском на трассе «Таврида». По предварительным данным, в 06.40 микроавтобус столкнулся с грузовиком.

По сообщениям СМИ, в аварии пострадали два ребенка. Предположительно, ДТП произошло из-за того, что водитель микроавтобуса уснул за рулем.

Ранее гендиректор экспертного центра «Движение без опасности» Вадим Мельников заявил, что за последние 10 лет число смертей в результате ДТП в России сократилось на 25%.