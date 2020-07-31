В ПФР напомнили о льготах для россиян предпенсионного возраста

Москва, 31 июля. В Пенсионном фонде России (ПФР) напомнили о положенных россиянам предпенсионного возраста льготах, воспользоваться которыми могут женщины старше 52 и мужчины не моложе 57 лет.

Категория граждан предпенсионного возраста появилась в 2019 году. Большинство льгот для них носит федеральный характер и возникает либо в границах прежнего пенсионного возраста, либо за пять лет до наступления нового пенсионного возраста. Например, налоговые льготы — освобождение от земельного и имущественного налогов — могут получить предпенсионеры по достижении «старого» пенсионного возраста, который составлял 55 лет для женщин и 60 лет — для мужчин.

За пять лет до «нового» пенсионного возраста предпенсионерам гарантированы два дня на диспансеризацию в год с сохранением заработной платы. Кроме того, им положены бесплатное профессиональное обучение и повышенное пособие по безработице. В 2020 году, с учетом переходного периода, такими льготами воспользоваться могут женщины 52 лет и старше и мужчины не моложе 57 лет.

Подтверждением статуса предпенсионера с 1 января прошлого года занимается ПФР и его территориальные органы. Данные предоставляются органам занятости, исполнительной власти, работодателям, налоговым органам и застрахованным лицам. Сам предпенсионер может получить сведения о праве на льготы в МФЦ, любой клиентской службе управления ПФР или через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб в интервью Федеральному агентству новостей рассказала, что люди предпенсионного возраста могут получить дополнительную помощь от государства.