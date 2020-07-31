Apple объявила о переносе даты выхода iPhone 12

Вашингтон, 31 июля. В этом году корпорация Apple Inc. планирует выпустить новые iPhone на несколько недель позже обычного. Об этом со ссылкой на главного финансового директора компании Луку Маэстри сообщает Bloomberg.

Корпорация в прошлом году презентовала новую линейку моделей iPhone 10 сентября. Гаджеты поступили в продажу 20 сентября. По мнению журналистов, в этом году новые iPhone появятся не в сентябре, а в октябре.

Причины отсрочки в Apple официально не объясняют. Весной СМИ сообщали о возможном переносе сроков выпуска первых iPhone 5G из-за вызванных пандемией коронавируса проблем.

Ранее СМИ сообщил, что новые iPhone 12 будут стоить дороже, чем актуальные на сегодняшний день смартфоны от Apple.