Диетолог разрешила спор между любителями майонеза и сметаны

Москва, 31 июля. У майонеза и сметаны есть свои как полезные, так и вредные свойства. При выборе между ними стоит обращать внимание на состав и главное — употреблять в умеренных количествах. Об этом рассказала диетолог Наталья Денисова.

В отечественной кулинарии сметана и майонез часто используется как основа для соусов и заправка для салата. Однако спор о том, какой из этих продуктов полезнее, а какой вреднее, длится долгое время. Диетолог объясняет, что сметана является кисломолочным продуктом, что делает ее априори полезнее за счет пробиотиков. Но вместе с этим сметана содержит множество насыщенных жиров, потребление которых необходимо ограничивать.

«Плюс к этому сметана является источником белков и витаминов. Но в каждой бочке меда есть ложка дегтя. Диетологи не любят сметану за содержание жира и именно насыщенного жира», — пояснила Денисова в интервью радио Sputnik.

Если говорить о майонезе, то в его состав входит растительное масло, яичный желток, горчица, уксус и другие продукты, которые сами по себе весьма полезны.

«Недостаток майонеза – это высочайшая калорийность. Употребляя салат с майонезом, мы употребляем очень много калорий, но вместе с этим мы получаем витамин E, полиненасыщенные жирные кислоты и различные полезные витамины, которые есть в желтке», — объяснила специалист.

Чтобы разрешить спор между любителями майонеза и сметаны, диетолог предлагает не зацикливаться на одном соусе. При приготовлении салата необходимо чередовать заправки. Например, хорошо подойдет растительное масло, лимонный сок или обезжиренный йогурт.

Напомним, ранее эксперт рассказал, из чего состоит качественный сыр. Правильный продукт включает, по его словам, только закваску и молоко, которое не должно быть разбавлено растительными жирами. Об этом пишут «Известия».