Хазин назвал простой способ, как РФ прекратить обогащение Запада за счет российских недр

Москва, 31 июля. Экономист, член Высшего совета Международного евразийского движения и академик Международной Академии Менеджмента Михаил Хазин объяснил схему, по которой за счет российских недр обогащаются на Западе, и рассказал, как РФ это прекратить.

Специалист высказал мнение, что западные инвесторы применяют для получения доходов от российских недр старую схему. Они выкупают российские месторождения по низкой цене, наращивают капитализацию актива и берут под это дело значительный кредит.

Кредитные средства, по словам Хазина, распределяются такими дельцами по своему усмотрению, долги по обязательствам относят на месторождения. В результате получаемая при добыче недр прибыль идет на погашение кредитов.

Через некоторое время прибыльные российские активы «всплывают» в США и Великобритании на фондовых биржах.

Экономист подчеркивает, что, несмотря на условную легальность и простоту схемы, она является «типовой». Руководство России может с легкостью прекратить ее существование. Хазин уверен, что перестать обогащать Запад за счет отечественных недр можно, начав капитализировать их не на Западе, а в России.

По словам экономиста, для этого есть простое и эффективное средство — перевод всех имеющих в собственности российские месторождения юридических лиц в отечественную юрисдикцию.

Ранее в интервью Федеральному агентству новостей Хазин заявил, что денежная помощь от государства сможет частично компенсировать финансовые потери, которые понесли граждане России от эпидемии COVID-19. В то же время экономист отметил, что «нас всех ждут гораздо более серьезные проблемы», если не изменить экономическую политику, отказываясь от либеральных методов в ней.