Сыгравший «Хайзенберга» в сериале «Во все тяжкие» актер вылечился от коронавируса

Москва, 31 июля. Исполнивший главную роль в сериале «Во все тяжкие» актер Брайан Крэнстон вылечился от коронавируса и пожертвовал плазму для других больных. Об этом артист написал в Instagram.

«Я был довольно строг при соблюдении правил и все же… я заразился коронавирусом. Это звучит устрашающе сейчас, когда 150 000 американцев погибли из-за него», — написал Крэнстон.

Актер рассказал, что симптомы коронавируса у него были слабо выражены и отметил, что оказался «одним из счастливчиков». Артист призвал подписчиков мыть руки, носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Крэнстон также пожертвовал плазму в Центр донорства крови и тромбоцитов при Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе после выздоровления. Визит артист запечатлел на видео, которое разместил на своей странице в Instagram.

Ранее американскую певицу Мадонну пристыдили за публикацию в Instagram о якобы существующем лекарстве от нового типа коронавируса.