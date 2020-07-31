В Сети высмеяли слова Зеленского о «бомбящих всех самолетах»

Москва, 31 июля. Высказывание президента Украины Владимира Зеленского о «бомбящих всех» самолетах озадачило пользователей в Интернете.

Во время посещения одной из детских больниц в Киеве журналисты спросили у главы государства, почему не открыли новый корпус медучреждения ко Дню защиты детей. В ответ Зеленский иронично заявил, что все очень любят цифры и ко Дню защиты детей должны были «открыть что-то грандиозное», чтобы журналисты «вышли и аплодировали» молодцам президенту и министерству.

«А там оно где-то как-то замажьте там, потом доработаете. Ко Дню независимости мы должны сделать новый самолет и показать всем, какие мы сильные: самолеты летят, будем всех бомбить!» — саркастически заключил президент Украины.

Опубликованное украинскими СМИ высказывание Зеленского вызвало неоднозначную реакцию в Сети. Некоторые пользователи признавались, что им стыдно за главу государства, другие давали ему советы и даже прибегали к завуалированным оскорблениям. В итоге Зеленского высмеяли за произнесенные не к месту слова.

«Что оно мелет...», «Надо привести в порядок свое здоровье, Владимир Александрович!», «Почему говорит он, а стыдно мне?», «Фантастический.... Прям как Петя», — цитирует комментарии пользователей газета «Известия».

В начале июля на сайте президента Украины была зарегистрирована петиция с требованием отставки Зеленского. Автор петиции, политтехнолог Виктор Уколов, напомнил, что глава государства обещал уйти в отставку в случае нарушения украинского законодательства. Требуемое количество голосов было набрано всего за 9 дней.