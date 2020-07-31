Норкин показал подарок на первый день рождения после смерти супруги

Москва, 31 июля. Телеведущий Андрей Норкин рассказал о подарке, который он получил от родственников на свой день рождения. Ранее журналисту исполнилось 52 года.

О необычном подарке Норкин рассказал в своем Instagram-аккаунте. Им оказался конструктор Lego из серии Star Wars. В нем более 7 тысяч деталей, а судя по информации из Интернета, модель стоит около 1000 долларов (более 73 тысяч рублей).

«Не могу не похвастаться! Подарок семьи на день рождения! Будет, чем заняться до окончания отпуска. Отчет представлю!» — написал в своем Instagram Норкин.

Спустя несколько дней журналист действительно опубликовал фотографию первых результатов сборки космического корабля «Тысячелетний сокол».

«Собственно, результат на фоне камина. На переднем плане — двое поргов, Чубака с бластером (кстати, действующим!) и C-3PO. На дальнем плане — трехкилограммовая инструкция по сборке», — пояснил телеведущий.

Напомним, супруга Андрея Норкина — журналистка и радиоведущая Юлия Норкина — скончалась 5 июня от инфаркта. Скоропостижная смерть Юлии спровоцировала массу слухов. Друзья и близкие Юлии заявляют, что причиной смерти стал инфаркт, в то время как блогеры и пресса утверждают, что Норкина могла покончить с собой.

Ранее юрист Филипп Деменков рассказал, что вдовец может претендовать на наследство своей покойной супруги. Перед смертью Норкина составила завещание, в котором был изложен порядок наследования ее недвижимости и банковских счетов. При этом в завещании не было указано имени Андрея Норкина.