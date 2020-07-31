Депутат Менделевич объяснил, чем чреват полный запрет алкоголя в России

Санкт-Петербург, 31 июля. Тотальный запрет на реализацию алкоголя может привести к пагубным последствиям. Об этом рассказал депутат Госдумы, доктор медицинских наук Борис Менделевич во время онлайн-конференции на тему «Алкоголь и курение. Оздоровит ли население России полный запрет?» в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

Как пояснил специалист, при обсуждении данной темы необходимо разграничить два понятия — употребление алкоголя и злоупотребление им. Вторая категория относится чисто к медицинским проблемам.

«Мое личное мнение — ограничивать продажу алкоголя необходимо, но полностью убирать его из оборота — нецелесообразно. Мы знаем из истории времена, когда страны проходили через Сухой закон, знаем, к чему приходило», — пояснил Менделевич.

Он обратил внимание, что существует такое понятие, как «культура потребления алкоголя», вековые традиции, а также переносимость и непереносимость спиртного. Так, например, северные народы очень плохо переносят алкоголь. Поэтому однобоко подходить к этой проблеме совершенно неправильно, считает Борис Менделевич.

«Если мы серьезно ограничим продажу алкоголя, то возрастает производство суррогатной продукции», — объяснил он.

По его мнению, необходимые законодательные инструменты уже существуют. Например, ответственность за производство и торговлю нелегальным алкоголем. На данный момент необходимо эти инструменты применять.

В свою очередь руководитель Федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев добавил, что он также не является сторонником тотального запрета на алкоголь.