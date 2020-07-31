В ПФР напомнили о новой выплате, которая придет вместе с пенсией в августе

Москва, 31 июля. В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали о новой денежной выплате, которая в августе придет некоторым пенсионерам по всей стране.

Речь идет о компенсационных выплатах, размер которых составляет 1200 рублей. Их пенсионерам перечисляют на ежемесячной основе. Выплату назначают тем, кто осуществляет уход за нетрудоспособным гражданином. Деньги поступают вместе с пенсией человеку, за которым осуществляется уход.

Категория россиян, за которыми могут назначить уход, включает инвалидов первой группы, детей-инвалидов и пенсионеров старше 80 лет. Таким образом, осуществлять уход за инвалидом и получать доплату к пенсии может сам пенсионер. Является ли ухаживающий человек родственником подопечному, неважно.

Чтобы оформить доплату, следует подать заявление на сайте ПФР или через портал госуслуг. Кроме того, обратиться можно и в территориальное отделение Пенсионного фонда.

В ПФР напомнили, что выплат по уходу за инвалидом I группы или человеком старше 80 лет не будет в случае трудоустройства ухаживающего. В течение пяти дней после устройства на работу он должен сообщить о занятости в отделение ПФР. Однако право на компенсационные выплаты не теряют присматривающие за пожилыми людьми самозанятые.

Отмечается, что время ухода засчитывают в страховой стаж в размере 1,8 пенсионных коэффициента за каждый год.

Ранее стало известно, что трем категориям российских пенсионеров в августе 2020 года повысят социальные пособия. В частности, за счет выплаты работающими пенсионерами страховых взносов им будет увеличена пенсия на сумму, не превышающую стоимости трех пенсионных баллов (в 2020 году один пенсионный балл равен 93 рублям).