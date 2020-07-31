Авербух не выплатил долги за нарушении ПДД на сумму 80 тысяч рублей

Москва, 31 июля. Российский фигурист и хореограф Илья Авербух задолжал крупную сумма на нарушение правил дорожного движения. По данным СМИ, речь идет о 80 тысячах рублей.

По данным Telegram-канала Mash, Авербух нарушает правила проезда и парковки каждый месяц. В результате за 2019 год фигурист задолжал по штрафам 50 тысяч рублей, а в этом году еще 30 тысяч рублей. Кроме того, стало известно о неуплатах за аренду земли в Подмосковье.

Журналисты уточняют, что фигурист не заплатил более 127 тысяч рублей. Однако счет был погашен сразу после того, как администрация района обратилась в суд. На данный момент сам Илья Авербух никак не подтвердил эту информацию.

Напомним, ранее стало известно, что Илья Авербух решил построить для своей возлюбленной — 25-летней актрисы Лизы Арзамасовой — новый особняк. Старый дом на берегу Истринского водохранилища фигурист планирует разобрать и продать к осени.

Звезда сериала «Папины дочки» и тренер по фигурному катанию больше не скрывают свои отношения. Они стали появляться вместе на публике, их несколько раз видели вместе в кафе.