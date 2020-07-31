Женщина дважды «воскресала» на своих похоронах в Зимбабве

Хараре, 31 июля. Во время собственных похорон в Зимбабве дважды «воскресала» 99-летняя женщина. Об этом сообщает Bulawayo 24.

Долгожительница из одной из деревень провинции Северный Матабелеленд продолжительное время болела и перенесла инсульт. В первый раз женщина «умерла» около трех ночи. Родственники уведомили о смерти старушки главу деревни и начали готовиться к похоронам. Но когда началось погребение, собравшиеся заметили движение под саваном. Выяснилось, что женщина дышала.

В результате похороны остановили, а долгожительницу отнесли домой. Женщина снова перестала подавать признаки жизни на следующий день. Ее тело остыло, и жители деревни возобновили похороны, однако старушка вновь пошевелилась.

«Обычно смерть констатируют другие пожилые женщины, но после двух ошибок даже мы, мужчины, пришли в дом, чтобы убедиться лично. Когда ее признали мертвой, тело было совершенно холодным, но потом мы почувствовали, что оно потеплело. Это свидетельствовало о том, что она жива. Мы были крайне озадачены», — рассказал один из родственников умершей.

Женщину решили отвезти в больницу. Глава деревни планировал спросить совета у колдунов, так как долгожительница исповедовала традиционную религию и, возможно, следовало сделать «какие-то вещи».

Однако пока шли приготовления, женщина окончательно умерла. Жители деревни подождали несколько часов и похоронили долгожительницу.

Директор местной больницы предполагает, что жители деревни сочли женщину мертвой, так как она была без сознания и с очень слабым сердцебиением. Родственники покойной считают, что та воскресала из-за вмешательства духов предков.

В марте Россия передала Зимбабве более тысячи тонн гуманитарной помощи, в том числе пшеницу, бобовые и растительное масло. Министр по делам государственной службы, труда и социального обеспечения Зимбабве поблагодарил российское руководство за своевременно оказанную помощь, отметили в МИД РФ.