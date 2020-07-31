Хилькевич восхитила подписчиков снимком в трусах и лифчике

Москва, 31 июля. Актриса, звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич удивила подписчиков своего Instagram-аккаунта фотографией в нижнем белье. Артистка, являющаяся матерью двух детей, старательно держит себя в превосходной форме.

Снимок в аккаунте актрисы появился в четверг. На нем Хилькевич сфотографировала себя через зеркало в ванной комнате. Девушка одета лишь в одно нижнее белье черного цвета. В подписи под снимком она посетовала фанатам на то, что муж постоянно спрашивает, откуда у нее страсть к подобным откровенным фотографиям. Однако, по мнению супруги, он просто не понимает, насколько непросто ей дается держать себя в тонусе.

«Про генетику можно говорить, когда тебе 20. А вот когда уже за 30 перевалило, и у тебя 2 детей, тут нужно применять меры. Спорт, питание, режим, уходы, секретики и лайфхаки. К чему только мы не прибегаем, чтобы быть в хорошей форме. Да, девчулички?!» — спросила своих подписчиц Анна Хилькевич.

В комментариях на снимок отозвались не только девушки, но и парни, которые восхитились внешностью актрисы.

«Ничего не крал, но тебя на одну ночку украл бы», «Странно что вы переживаете, генетика реально у вас отменная, и на фото вам больше 20 вряд ли можно дать», «Выглядишь на 20 зато», «Расскажите ваши секретики», — пишут подписчики.

Ранее Хилькевич, для которой нехарактерны жалобы на здоровье, серьезно встревожила своих поклонников. В соцсетях актриса выложила короткое видео с прогулки, на котором она вместе с мужем и детьми идет по улице в теплом пальто и закутавшись в шарф. Неподходящую по сезону одежду она объяснила «странной» болезнью.