Пожилым людям могут упростить процедуру получения гражданства РФ

Москва, 31 июля. Пожилые люди из стран СНГ, которых хотят перевезти в Россию родственники, смогут получить российское гражданство по упрощенной процедуре. Соответствующий законопроект планирует внести в Госдуму в пятницу, 31 июля, зампредседателя Комитета ГД по контролю и регламенту Наталья Костенко.

«Сами процедуры нелегкие, но иной раз они усложняются — в процессе оформления гражданства теряются документы, и пожилым людям приходится их заново восстанавливать. А это не только справки собрать, но и пройти медкомиссию, причем неоднократно», — цитирует Костенко «Парламентская газета».

Депутат привела в пример Краснодарский край, где пройти медкомиссию можно только в самом Краснодаре. Поэтому жителям Сочи, которым исполнилось от 75 до 90 лет, к примеру, приходится добираться поездом или автотранспортом много часов, чтобы получить документ о состоянии их здоровья. Для них, из-за возраста, порой это просто не под силу, отметила депутат.

Инициатива предлагает дополнить Федеральный закон «О гражданстве РФ» допускающим упрощенную процедуру для людей старше 75 лет пунктом. Также депутат предлагает ввести в закон в качестве «льготников» достигших 65 лет граждан, которые в установленном порядке признаны инвалидами I, II или III группы. Эти люди смогут подавать документы на получение гражданства сразу.

На прошлой неделе вступил в силу закон об упрощенном получении гражданства РФ, подписанный президентом России Владимиром Путиным в апреле. Нововведения предполагают возможность получить статус гражданина РФ без отказа от имеющегося.