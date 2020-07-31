Пограничники РФ в Черном море остановили корвет НАТО одним сообщением

Москва, 31 июля. Во время учений «Морской бриз — 2020» в Черном море болгарский корвет «Бодри» оказался пойман российскими пограничниками на провокации. Корабль вплотную подошел к Крыму, но был остановлен всего одним радиосообщением.

В Черном море корабли Альянса проводили тренировочные маневры. Однако параллельно с ними мероприятия проводили и отечественные военные. Представителями ВМФ РФ были организованы воздушные испытания, в то время как военными НАТО морские. В результате российские корабли заняли приличную территорию акватории и Альянс попросту не смог близко подойти к территории РФ.

Тем не менее с болгарским «Бодри» произошел конфуз. Корабль во время маневров вплотную подошел к российскому полуострову, однако тут же в эфир вышли специалисты пограничной службы ФСБ РФ по Республике Крым. Действия болгар в исключительной экономической зоне России были расценены как провокация, после чего солдаты НАТО спешно покинули закрытый район, пишет телеканал «Царьград».

Напомним, ранее эксперт в беседе с корреспондентами зарубежного издания Sohu пояснил, что Вооруженные силы РФ способны дать однозначный и решительный ответ Украине и США на провокации, которые могут возникнуть в Черном море в ходе учений НАТО «Морской бриз — 2020». За три дня до начала учений ВМФ РФ объявил о проведении внезапной проверки боеготовности частей. По мнению эксперта, данные действия говорят о том, что Россия способна адекватно отреагировать на провокации НАТО и США.