Названа стоимость юбилейного банкета Рыжего из «Иванушек»

Москва, 31 июля. СМИ посчитали, сколько миллионов заплатил за юбилейный банкет в честь 50-летнего юбилея Рыжий из «Иванушек International» (певец Андрей Григорьев-Аполлонов).

В ресторанном комплексе на берегу реки собралось 350 гостей, в том числе Григорий Лепс, Ольга Бузова, Шура, Андрей Малахов, Жанна Агузарова, Андрей Малахов, группы «Корни» и «Фабрика» и другие звезды.

Банкет был организован в огромных шатрах по высшему разряду. Гостей дорогими напитками и изысканными блюдами потчевали профессиональные официанты. Холодные и горячее закуски на столах меняли несколько раз.

Чтобы арендовать весь комплекс имениннику пришлось внести депозит в 1,5 миллиона рублей и сразу заплатить за обслуживание 150 тысяч рублей.

«В стоимость депозита входит меню на выбор, предоставление трех шатров и прилегающей территории в виде вытянутой палубы вдоль бухты. За безопасностью мероприятия следят два поста охраны, а за тем, чтобы праздник прошел без накладок, — банкетный менеджер», — цитирует представителя заведения kp.ru.

Кроме того, артисту пришлось доплачивать за блюда. К тому же праздник закончился глубоко за полночь, и платить дополнительно пришлось за каждый час после 23.00. С учетом стоимости кухни, организации концерта в шатре и прочих дополнительных расходов, юбилей, по данным газеты, стоил более 3,5 млн рублей.

Издание приводит цены блюд из праздничного меню. Круассан с семгой слабого посола стоил 290 рублей, инвольтини из сыровяленого окорока с муссом Дор блю — 210 рублей, брускетта с тигровой креветкой и авокадо — 250 рублей, мясная тарелка: зерновые колбасы, колбасы с острым перцем, колбасы с чесноком — 2700 рублей, рыбное плато Семга с/с, осетрина , батер фиш с лимоном и маслинами — 2480 рублей, стейк из лосося с соусом терияки — 980 рублей, салат с ростбифом — 730 рублей.

Ранее стало известно, что Григорьев-Аполлонов на людях облизал актрису Наталью Рудову. Видео инцидента попало в Сеть.