Каменских поразила фанатов сексуальным фото в открытом купальнике

Москва, 31 июля. Украинская поп-певица Настя Каменских вновь порадовала своих фанатов новыми фотографиями, сделанными во время отпуска в Турции. В своем Instagram она опубликовала несколько снимков в откровенном купальнике с глубоким декольте, оголив так называемую «ложбинку греха».

Фото появились в аккаунте Каменских накануне. В кадре звезда лежит в гамаке, одетая в светло-голубой купальник и белые кроссовки. Фотографии она сопроводила фразой одной из популярных песен.

«Summer summer summertime, Time to sit back and unwind», — написала Каменских и предложила подписчикам выбрать одну из двух фотографий.

В комментариях фанаты певицы обратили внимание на второй снимок, где у Насти Каменских виден глубокий вырез купальника на груди. Многие из них удивились, что исполнительница появилась в столь закрытом купальнике. Однако девушка внесла долю пикантности, ослабив шнуровку. Некоторые из поклонников даже позавидовали супругу и коллеге певицы — Потапу Каменских.

«Какие ножки подкаченные, ух», «Настя, ты самая красивая», «Завидуем Потапу!» — пишут поклонники.

Ранее Каменских предстала перед подписчиками в нижнем белье телесного цвета и похвасталась результатом спортивных тренировок, продемонстрировав оголенные ягодицы. Певица отметила, что считает занятия спортом проявлением заботы о своем теле и здоровье.