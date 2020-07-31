Полуголая Глюкоза опубликовала фото вниз головой в дверном проеме

Москва, 31 июля. Певица Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, присоединилась к челленджу #womensupportingwomen (женщины, поддерживающие женщин) в Instagram и опубликовала свою черно-белую фотографию.

Челлендж был запущен для продвижения прав и возможностей женщин. Суть этого челленджа заключается в размещении своей черно-белой фотографии.

Фотография Глюкозы получилась одной из самых необычных. На ней певица позирует в дверном проеме головой вниз, упираясь стопами и спиной в косяк. При этом на певице минимум одежды и ее голые ягодицы буквально выставлены на всеобщее обозрение.

Подписчики восторженно отозвались о фотографии, однако многие заволновались, что певица подвергла себя опасности, позируя в такой необычной позе. Отметим, что Глюкоза занимается йогой.

Отметим, что Глюкоза уже не первый раз делает необычную «обнаженную» фотосессию. В середине апреля она приняла участие в набирающим популярность «карантинном» флешмобе Pillow challenge, примерив подушку вместо платья. Компанию певице составил известный телеведущий Иван Ургант. На Урганте помимо подушки были только белые кеды, а на Глюкозе — черные туфли.

Также Глюкоза продемонстрировала поклонникам идеальную фигуру, которую певице удается сохранять даже на самоизоляции. При этом подписчики певицы обратили внимание, что на ней нет нижнего белья.