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Трамп объяснил предложение о переносе выборов президента США

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Трамп объяснил предложение о переносе выборов президента США

Вашингтон, 31 июля. Президент США Дональд Трамп объяснил сделанное ранее заявление о возможности переноса президентских выборов желанием привлечь внимание к отрицательным сторонам голосования по почте. Комментарий глава Белого дома дал на брифинге для журналистов в четверг, 30 июля.

 «Я хотел объяснить людям, но это даже и не требует особого объяснения…, что то, что произойдет в ноябре — это будет бардак», — цитирует трампа газета «Известия».

Из-за голосования по почте результаты могут быть известны только через «неделю, или месяц, или годы», подчеркнул американский лидер. Трамп считает такую ситуацию неприемлемой.

Ранее Трамп допустил перенос президентских выборов в США.

Источник: Известия
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