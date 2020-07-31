Лоскутов: Курильщиков губит не табак, а стресс от грустной жизни

Санкт-Петербург, 31 июля. Курильщиков губит не употребление табака, а стресс от тяжелой и грустной жизни, заявил президент Российского сигарного союза и исполнительный директор общероссийского Движения за права курильщиков Андрей Лоскутов. Свое заявление он сделал в ходе онлайн-конференции в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» на тему «Алкоголь и курение. Оздоровит ли население России полный запрет?».

Он подверг критике действующие нормы и ограничения по употреблению и распространению табачных изделий.

«525 лет никому не мешало, и вот стало мешать! Ну, давайте сделаем рестораны для курильщиков. Только чек в таких ресторанах будет выше на 25%», — предложил он.

Лоскутов призвал прекратить «сталкивать друг с другом» курящих и некурящих, делая одних «чистыми», а других – виноватыми.

«Мы же на самом деле умираем не от табака, а от жизни – некачественных продуктов, условий», — объяснил он.

Он предложил действовать не запретами, а созданием инфраструктуры для курильщиков, которая одновременно могла бы приносить деньги.

«А сейчас – нас (курильщиков. — Прим. ФАН.) гнобят, нас преследуют», — отметил Лоскутов.

Также он усомнился в действенности запрета на рекламу табачных изделий среди несовершеннолетних.

«Когда изо всех розеток дети слышат, что курение опасно, нельзя, они начинают к сигаретам прикасаться гораздо раньше», — заявил он.

Президент Российского сигарного союза призвал общество уважать права курильщиков и дать «спокойно докуривать свою жизнь» тем, кто выбрал табак в качестве своего товара. Тем более, что уровень жизни, по его словам, падает уже седьмой год подряд (так получилось, что ровно столько же реализуется антитабачный закон), а потому алкоголь с сигаретами становятся естественными спутниками людей.