Новое ежемесячное пособие на детей в размере 11 тысяч рублей могут ввести в России

Москва, 31 июля. Новое ежемесячное пособие планируют ввести в России, получить его смогут семьи, воспитывающие детей в возрасте от трех до семи лет включительно. Об этом со ссылкой на депутата Госдумы Светлану Бессараб сообщают СМИ.

Новое пособие уже поддержали в Государственной думе России. Как заявила Бессараб, увеличение его размера уже запланировано. По словам депутата, получать пособие в размере прожиточного минимума в следующем году смогут нуждающиеся семьи. Показатель устанавливается для каждого региона отдельно, в среднем по России он превышает 11 тыс. руб.

«Это действительно большая проблема, когда в семье ребенок, а один из родителей должен его воспитывать. Так, как правило, теряется половина дохода семьи. Существует материнский капитал. Также планируются выплаты семьям, где доходы на одного взрослого составляют не более двух прожиточных минимумов. Такие семьи получат пособие в размере до одного прожиточного минимума», — рассказала Бессараб.

В этом году размер пособия составляет половину прожиточного минимума — в среднем 5,5 тыс. руб. В текущем году нуждающиеся семьи с детьми в возрасте от трех до семи лет получат пособие с января. Таким образом, если выплаты назначены в августе, пособие будет выплачено сразу за восемь месяцев. Порядок его начисления может измениться в следующем году

«На следующий год, скорее всего, будет принято такое решение: полный прожиточный минимум будет выплачиваться семьям с детьми от трех до семи лет. Это уже запланированная мера. Я думаю, что примерно со следующего года семьи и будут получать такие выплаты. Осталось дождаться итогов всех обсуждений», — цитирует депутата издание «Конкурент».

Ранее Светлана Бессараб в беседе с Федеральным агентством новостей выступила с предложением ввести систему страхования от безработицы в России, чтобы человек мог обезопасить себя на случай потери заработка. По мнению депутата, средства можно было бы отчислять в фонд: либо специально созданный под эти цели, либо в Фонд социального страхования, либо в Пенсионный фонд (ПФР).