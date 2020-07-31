Украинцы решили запустить в Крым 25-метровый флаг

Киев, 31 июля. На Украине местная активистка Наталья Лютикова начала сбор средств на 25-метровый флаг, который планируется отправить в Крым по воздуху. Об этой инициативе женщина написала на своей странице в Facebook.

По ее словам, на данный момент активистам не хватает около 15 000 гривен, то есть 40 тысяч рублей, чтобы собрать необходимое техническое оснащение, которое «сможет пролететь максимально большое расстояние над территорией полуострова и порадовать земляков».

«Чтобы все вышло идеально необходимо около 15 000 гривен, сбор которых уже ведется», — пояснила Лютикова.

Организаторы планируют запустить полотнище 23 августа, в день государственного флага Украины. Однако в Крыму уже предположили, что он долетит максимум до границ с Херсонесом, а далее будет сбит системой российской ПВО.

Украина продолжает считать Крым своей, но временно оккупированной территорией, и пытается найти возможность вернуть его. Киев не учитывает тот факт, что в 2014-м году жители полуострова в ходе референдума приняли самостоятельное решение отделиться от страны и неоднократно подчеркивали, что не планируют его менять.

Воссоединение Крыма с РФ болезненно восприняли не только на Украине, но и во многих других странах. Евросоюз в связи с этим ввел антироссийские санкции, которые в июне были продлены до января 2021 года.

Президент РФ Владимир Путин несколько раз отмечал, что вопрос Крыма «закрыт окончательно», и ввел ответные ограничения в отношении стран Запада.