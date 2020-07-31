Цискаридзе восхитил своих подписчиков, подняв на руки певицу Контридзе

Москва, 31 июля. Бывший премьер Большого театра Николай Цискаридзе удивил своих поклонников появлением в ролике, где он на практике объясняет певице Теоне Контридзе принципы балета. Ролик опубликовала в своем Instagram сама Контридзе.

Объясняя особенности балетного искусства, 46-летний танцор упомянул, что в балете поднимают «не вес, а характер». В подтверждение своих слов он поднял и прокрутил Контридзе, которая отличается объемными формами. Сама певица в комментарии к видео восхитилась силой рук танцора.

Подписчики Контридзе пришли от такого урока балета в восторг. Среди прокомментировавших этот пост в Instagram были такие знаменитости, как Любовь Успенская, Сергей Лазарев, Хибла Герзмава и Лигалайз. По мнению многих из них, ролик стал «лучшим зрелищем в их жизни». Также они похвалили Цискаридзе как за чувство юмора, так и физическую силу.

Ранее Цискаридзе рассказал, почему принял решение со скандалом уволиться из Большого театра, в котором прослужил два десятка лет. Он признался, что однажды пообещал своему педагогу Петру Пестову, что не будет танцевать дольше 20 лет. Цискаридзе в одном из интервью объяснил, почему семь лет назад решил завершить карьеру в балете. Как признался народный артист России, в балетном классе, где он учился, «было не просто жестко — жутко».