Польша намерена принять участие в суде по «Северному потоку – 2»

Дюссельдорф, 31 июля. Польский нефтегазовый концерн PGNiG передал в Высший суд Дюссельдорфа заявление об «активном участии» в процессе по делу об освобождении «Северного потока — 2» от требований обновленной Газовой директивы ЕС. С таким заявлением выступил председатель правления PGNiG Ежи Квечиньский.

Он заявил, что посредством активного участия в разбирательстве, концерн хочет получить возможность эффективно защищать интересы как польских фирм, так и самой Польши. Кроме PGNiG в заявлении также приняла участие компания PST (PGNiG Supply & Trading), являющаяся ее немецкой «дочкой».

Ранее компания Nord Stream 2 AG, являющаяся оператором «Северного потока — 2» подала апелляцию в суд Дюссельдорфа, чтобы оспорить решение Федерального сетевого агентства Германии (BNA), который отказался вывести газопровод из-под требований обновленной газовой директивы ЕС.

Today #PGNiG and PST provided to the German court their declaration of active participation in the proceedings concerning #NordStream2 appeal against????????regulatory authority negative decision on derogation from the EU law. It’s the most effective way to safeguard our & ????????interests.