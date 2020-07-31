Прилучный жестко ответил фанатке на вопрос о воссоединении с Муцениеце

Москва, 31 июля. Российский актер Павел Прилучный в своем Instagram-аккаунте грубо и резко ответил одной из поклонниц, которая спросила артиста о его возможном воссоединении с экс-супругой Агатой Муцениеце. Актер оскорбил женщину, посоветовав «прийти в адекват».

Ранее Прилучный разместил в своем аккаунте трогательный снимок с дочерью. После этого комментаторы высказали мнение, что Прилучный делится семейными кадрами якобы для того, чтоб вернуть Муцениеце. Многие высказались за то, чтобы актеры попробовали начать отношения заново.

Судя по всему, подобные комментарии стали для Прилучного последней каплей и он вступил в словесную перепалку с фанатами. В ответе на один комментарий он заявил, что у них с Муцениеце давно уже не было никакой семьи.

«Вы думаете, что у нас была семья, исходя из блогов на YouTube? Это наитупейше! Вы с ума все посходили там, приходите в адекват!» — написал Павел Прилучный.

Напомним, тем временем Муцениеце, похоже, постепенно стала возвращаться к обычной жизни после непростого расставания с Прилучным. Ранее она вышла в свет вместе с сыном на первом после карантина официальном мероприятии селебрити, а сейчас опубликовала фото в новом роковом образе.