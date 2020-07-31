Ракета-носитель «Протон-М» успешно стартовала с космодрома Байконур

Москва, 31 июля. Ракета «Протон-М», оснащенная разгонным блоком «Экспресс», благополучно стартовала с космодрома «Байконур». Она выведет на орбиту спутники связи «Экспресс-80» и «Экспресс-103».

Старт ракеты прошел с 200-й площадки космодрома. Трансляцию пуска вел сайт Роскосмоса.

Отделение головного блока в составе разгонного блока и космических аппаратов прошло в 00.35 по московскому времени. Спутник «Экспресс-80» выйдет на рабочую орбиту в 18.24, а «Экспресс-103» – в 18.41 по московскому времени.

Россия планирует модернизировать на космодроме Байконур два стартовых комплекса для запусков ракет «Союз-2» и «Союз-5». Об этом рассказал ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Ранее глава Роскосмоса рассказал о работе по созданию новой околоземной орбитальной станции. Он заявил, что Россия после 2030 года будет страной, которая создаст новую станцию.