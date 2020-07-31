Иран согласился выплатить компенсацию за сбитый в январе украинский Boeing

Тегеран, 31 июля. Тегеран согласился выплатить компенсацию за крушение авиалайнера «Международных авиалиний Украины». Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

«Иран согласился выплатить компенсации за самолет, однако реализация этого вопроса займет время и имеет различные аспекты с технической и правовой точек зрения», — заявил Мусави.

В иранском МИД добавили, что сейчас Тегеран и Киев ведут переговоры. Иран признал, что несет ответственность за случившееся. При этом Мусави подчеркнул, что «многие пассажиры» потерпевшего крушение самолета были гражданами Ирана.

Напомним, выполнявший рейс из Тегерана в Киев украинский Boeing-737 был по ошибке сбит иранской ракетой ПВО 8 января. На борту лайнера находились 9 членов экипажа и 167 пассажиров из ряда государств, в том числе Украины, Ирана, Канады и Афганистана. Все люди, находившиеся в самолете, погибли.