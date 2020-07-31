ПФР уточнил возраст ребенка, на которого можно получить 20 тыс. рублей в августе

Москва, 31 июля. Сотрудники Пенсионного фонда России пояснили, какого возраста должен быть ребенок, чтобы его семья могла рассчитывать на получение выплаты размером в 20 тысяч рублей в августе. Ранее подобная финансовая поддержка уже начислялась в июне и июле в связи с тяжелой экономической ситуацией, вызванной пандемией коронавирусной инфекции.

По словам специалистов, большинству семей уже пришли соответствующие выплаты, однако часть родителей так и не получили денег из-за неверно оформленных заявлений. Кроме того, нередко у родителей возникает путаница из-за возраста ребенка. В Фонде отмечают, что если раньше деньги не приходили, семья может рассчитывать на получение сразу 20 тысяч рублей в августе.

Как пояснили в ПФР, первая выплата в 10 тысяч положена на детей, которые родились с 11 мая 2004 года по 30 июня 2017 года включительно. То есть тем, кому исполнилось 3 года до конца июня, и заканчивая теми, кому исполнилось 16 лет 11 мая. Вторая выплата оформлялась автоматически и распространялась с теми же возрастными ограничениями.

Напомним, ранее а пресс-службе ПФР сообщили, что ежемесячные денежные выплаты гражданам с инвалидностью будут выплачивать беззаявительно.

Теперь выплату оформляет Пенсионный фонд по данным Федерального реестра инвалидов. Отметим, такую выплату устанавливают со дня признания у человека инвалидности и назначают в течение 10 дней с момента поступления в реестр сведений об инвалидности.