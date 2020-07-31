Монтян объяснила смысл санкций США против «Северного потока – 2»

Москва, 30 июля. Блогер и адвокат с Украины Татьяна Монтян объяснила, почему США прилагают столько усилий для остановки проекта «Северный поток – 2». По ее словам, Вашингтон таким образом хочет переложить с себя финансирование антироссийского режима на Украине.

После того, как трубоукладчик «Академик Черский» оказался неуязвим для американских санкций – он перешел в юрисдикцию небольшого самарского предприятия в июне этого года – в Данию прибыл госсекретарь США Майк Помпео. Именно после его визита датчане приостановили строительство «Северного потока – 2», сославшись на «нерест трески». Одновременно с этим власти США начали обсуждать новые санкции против газопровода.

«Как вовремя подоспела треска с нерестом! Ее биологический цикл аккурат совпал с процедурой принятия новых санкций в отношении «Северного потока – 2» в американском конгрессе», — иронично отметила Монтян.

Она добавила, что если США примут решение по санкциям раньше, то затем на нерест пойдут «килька, сельдь или, на худой конец, морской гребешок». По словам Монтян, новые санкции будут аналогичны иранским, так как коснутся всех компаний, которые строят и обслуживают «Северный поток – 2», включая страховщиков и оценщиков.

По мнению Монтян, цель санкций США – не дать Украине потерять доходы от тразита газа.

«Санкции против «Северного потока – 2» перекладывают бремя финансирования антироссийского режима на Украине на Россию. 3 миллиарда долларов за транзит – это 10% всего бюджета Украины. Или 2/3 бюджета ВСУ. Цель США не просто сделать из Украины «Антироссию», но и заставить платить за это саму Россию», — заявила Монтян, выступая на своем YouTube канале.

Ранее «Известия» отмечали, что основной причиной для введения ограничений против «Северного потока — 2» является стремление США не допустить зависимости Европы от поставок российских энергоносителей. При этом Вашингтон всеми силами пытается защитить интересы собственных производителей сжиженного природного газа, заинтересованных в европейском рынке.