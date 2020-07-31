Менделевич заявил, что алкозамки могут решить проблему пьянства за рулем

Санкт-Петербург, 31 июля. В России должны вводиться инструменты и фильтры, чтобы отсекать от руля пьяного человека. Такой мерой защиты может стать алкозамок на автомобиле, однако данное устройство по-прежнему вызывает ряд вопросов. Такое мнение выразил депутат Госдумы, доктор медицинских наук Борис Менделевич во время онлайн-конференции в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

Менделевич отметил, что на данный момент проблема пьяных водителей решается двумя способами: проверкой на алкоголизм при получении и смене прав, а также рейдами, которые проводят инспекторы ГИБДД. Однако все же необходимо вводить какой-то дополнительный инструмент, который снизит количество пьяных на дороге, считает депутат.

«Я за то, чтобы вводить какие-то инструментарии, фильтры, чтобы отсекать от руля человека, который представляет опасность. Это может быть алкозамок, это может быть что-то другое, это вопрос разработчикам», — сказал он.

Он обратил внимание, что к алкозамкам все еще существует множество вопросов. Так, например, пьяный человек может найти какой-либо способ обойти защиту. Или же прибор может дать сбой и регистрировать запах одеколона или лосьона как алкоголь. Менделевич отмечает, что если алкозамки и будут введены, то государство должно взять на себя большую часть расходов.

Менделевич также отметил, что необходимо разделять понятия «употребление алкоголя» и «злоупотребление алкоголем». Вторая проблема считается сугубо медицинской. По мнению депутата, ограничивать продажу спиртного необходимо, однако полностью убирать его с прилавков магазинов нецелесообразно.

«Мы знаем из истории времена, когда страны проходили через Сухой закон. Знаем, к чему это приводило. Существуют такие понятия, как культура употребления алкоголя, вековые традиции. Мы знаем, что северные народы очень плохо переносят алкоголь, поэтому однобоко подходить к этой проблеме совершенно неправильно», — считает депутат.

Также Менделевич отметил, что запрет алкоголя способен повысить производство суррогатных напитков.