Косметолог объяснила, как Пугачевой удалось резко помолодеть

Москва, 30 июля. Косметолог Марта Орлова объяснила, какой комплекс процедур использовала Алла Пугачева, чтобы добиться резкого омоложения летом этого года.

В июле Пугачева опубликовала фотографии, на которых удивила поклонников внезапно помолодевшим лицом. 71-летняя певица появилась на вечеринке звезд шоу-бизнеса, поразив всех молодым внешним видом, энергичностью и стройной фигурой.

Орлова объяснила, что внешность Пугачевой – следствие значительного числа пластических операций, которые сама примадонна, тем не менее, отрицает. По мнению косметолога, певица сделала себе подтяжку лица и убрала обвисающие с возрастом веки методом блефаропластики. Тем не менее все эти операции она сделала еще до наступления лета, поэтому секрет ее молодого лица кроется в ином.

Как объяснила Орлова, Пугачева получила «новое» лицо при помощи комбинации нитей и инъекций филлеров. Так певица смогла получить объемные скулы и заостренный подбородок. Таким же образом Пугачева обзавелась объемными кубами.

Орлова заявила, что стоимость всех проведенных операций, вероятно, была крайне велика, а их число – чрезмерным. Тем не менее, по ее словам, молодая внешность Пугачевой обусловлена не только мастерством пластических хирургов, но и «генами долголетия» самой певицы.