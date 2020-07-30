Аршавин лишился кубков после развода с Барановской

Москва, 30 июля. Российский футболист, экс-капитан сборной России Андрей Аршавин лишился буквально всех кубков и наград после развода с супругой Юлией Барановской. Об этом говорится в его Instagram-аккаунте.

Ранее Аршавин опубликовал на своей странице фотографию, сделанную дома. В комментариях многие поклонники футболиста обратили внимание на пустые полки позади спортсмена. На них виднеется лишь пара трофеев, хотя Аршавин является обладателем многочисленных наград. Фанаты поинтересовались, куда делись кубки, на что Аршавин ответил, что «все на полке Ю. Г.», имея в виду Юлию Барановскую. Кроме того, к обсуждению подключились члены официального фан-клуба футболиста.

«Женская глупость безгранична, как Вселенная. А все кубки, трофеи, медали забрала именно она. И не нужно выдумывать небылицы, все лежит на поверхности итак», — пояснили фанаты Аршавина.

Напомним, ранее Аршавин признался, что встретился со своей первой женой Юлией Барановской всего один раз за семь лет с момента расставания в 2013 году. Он также отметил, что почти не виделся с сыновьями и дочкой. Впервые они пересеклись лишь в 2019 году, пишет «Вечерняя Москва». В настоящее время, отмечает футболист, с детьми стало проще общаться, поскольку они успели подрасти и периодически проводят время с отцом.

На данный момент дети Аршавина от брака с Барановской живут с матерью, которая в своей автобиографии рассказала о якобы случаях насилия и измен со стороны футболиста. После развода бывшие супруги подавали встречные иски, пытаясь оспорить размер алиментов.