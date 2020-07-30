Семак может уйти с поста главного тренера «Зенита»

Санкт-Петербург, 30 июля. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак может покинуть свой пост из-за конфликта с генеральным директором клуба Александром Медведевым и спортивным директором Хавьером Рибалтой. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на неназванный источник.

Как пишет издание, руководство «Зенита» больше ориентировано на трудоустройство футболистов, которые не в состоянии решать задачи в Лиге чемпионов. Также руководство клуба не спешит выполнять данное Семаку обещание набрать в команду к началу чемпионата России опытных исполнителей.

По данным источника, Медведев уже обратился к Рибалту с просьбой подготовить список тренеров, которые могли бы заменить Семака. Отметим, что под руководством Семака «Зенит» два раза выиграл чемпионат России (2018/19, 2019/20) и один раз стал обладателем Кубка России (2019/20).

Еще одной причиной для недовольства Семака стало решение руководства клуба отказать в новом контракте Александру Кокорину. Напомним, что Кокорин и футболист клуба «Краснодар» Павел Мамаев были осуждены из-за драк в октябре прошлого года, в результате которых пострадали водитель телеведущей Первого канала Виталий Соловчук и чиновник Минпромторга Денис Пак. Уголовное дело было возбуждено по статьям «Хулиганство» и «Побои», а затем было переквалифицировано в «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Семак известен своим несдержанным поведением. В прошлом году на матче с «Ахматом» Семак не мог сдержать эмоций. Как передала «Комсомольская правда», тренер назвал судей «козлами» и попросил коллегу Виллиама Де Оливейра не общаться с ними.