Собчак объяснила причины ненависти к ней

Москва, 30 июля. Журналистка и телеведущая Ксения Собчак в интервью пояснила, почему многие из отечественных зрителей ее недолюбливают. По мнению скандально известной звезды, причина кроется в ее амбициозности и активности в различных сферах.

Собчак считает, что именно ее деятельность во множестве проектов и стала причиной появления «хейтеров».

«Я делаю контент про то, что мне интересно. А то, что у людей я не кладусь на какую-то полочку. Я всегда говорю, что это проблемы людей, а не мои», — объяснила Собчак.

Она также отметила, что часто в комментариях под ее видео встречаются много отзывов, которые не имеют отношения к сути происходящего. По словам телеведущей, людям просто приятно лишний раз оскорбить ее. Однако в интервью YouTube-каналу «Редакция» Собчак пояснила, что «принимает эту реальность». Она также уверена, что негатив вовсе не связан с ее гонорарами и доходами.

Напомним, ранее Ксения Собчак вновь оказалась в центре скандала, когда назвала «идиотами» россиян, которые хранят сбережения в рублях. Однако после финансовый аналитик Сергей Макаров заявил, что хранение денег в рублях — нормальный инструмент, которым нужно пользоваться, несмотря на то, что в последнее время весьма заметно вырос курс как доллара, так и евро.