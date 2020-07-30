Ученые обнаружили способность ботокса лечить от депрессии

Москва, 30 июля. Ботокс не только полезен в косметологии, но и способен помочь при депрессии. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета, изучившие побочные эффекты препарата.

К сегодняшнему дню известны самые разные полезные свойства ботокса. В первую очередь, он используется, чтобы уменьшать морщины на лице, однако средство применяется также при лечении мигрени, мышечных спазмов. Кроме того, ботокс помогает от чрезмерного потоотделения и недержания мочи.

Американские исследователи изучили данные около 40 тысяч пациентов, прошедших процедуру введения препарата. При этом людям ставили ботокс в разные части тела, но вне зависимости от этого, у большинства из них проявлялся антидепрессивный эффект.

Ранее же специалисты связывали такое влияние с воздействием на морщины, которое нарушает процесс возникновения негативных эмоций. Однако механизм действия ботокса считается более сложным.

Пока ученые выявили, что от 40 до 88% пациентов, прибегающих к ботоксу, гораздо реже сталкиваются с проявлением депрессии.

Ранее о своем отношении к ботоксу рассказал юморист Максим Галкин. По словам артиста, препарат ему противопоказан, поскольку он зарабатывает подвижностью мышц лица, передает «Утро.ру».