Легница, 30 июля. С мемориального кладбища в Легнице на западе Польши была похищена скульптура советского и польского маршала Константина Рокоссовского. Об этом сообщил местный портал fakty.lca.pl.

«Инцидент произошел в ночь со среды на четверг. Неизвестные украли с муниципального кладбища скульптуру маршала Константина Рокоссовского», — сообщает издание.

Памятник маршалу был частью открытой экспозиции музея, расположенного на кладбище советским воинам, погибшим при освобождении Польши.

Обезглавленную скульптуру полицейские позже обнаружили на одной из улиц Легницы. Как сообщают СМИ, вандалы повредили статую, оторвав от нее голову.

«Удалось найти только туловище. Голову и виновных продолжает искать полиция», — сообщает портал.

В Польше регулярно оскверняют памятники погибшим советским солдатам и жертвам Второй мировой войны. Два года назад от рук националистических формирований пострадали памятник благодарности Красной армии в Ольштыне, монумент советским воинам в Миколине и памятник сожженной нацистами синагоге в городе Зелена-Гура.

Политический обозреватель Анатолий Вассерман ранее предложил использовать экономические рычаги, чтобы защитить советские памятники в Польше от поляков. Жесткая таможенная политика в отношении польских товаров — лучший способ привести националистов, правящих в Варшаве, в чувство, заявил политолог.