Козак в письме раскритиковал переговоры в «нормандском формате»

Москва, 30 июля. Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак направил представителям Германии Украины и Франции письмо, в котором заявил о неэффективности переговоров в формате работы политических советников. Тем не менее было отмечено, что Россия не собирается покидать переговоры.

О письме Козака коллегам по «нормандской четверке» ранее сообщил ряд СМИ. Источник РИА Новости, близкий к переговорам, подтвердил наличие документа с подобным содержанием.

«В нем речь идет о неэффективности переговорного процесса в формате работы политических советников, однако письмо не содержит предложений о выходе РФ из переговоров», — пояснил собеседник агентства.

Также Козак отметил, что для исполнения минских договоренностей и урегулирования ситуации на Донбассе Россия последовательно предлагает ряд эффективных мер.

Напомним, Киев и Донбасс с понедельника, 27 июля, обязались полностью прекратить обстрелы и ввести дополнительные меры обеспечения перемирия до полного урегулирования конфликта в регионе. Это было согласовано на заседании контактной группы в Минске. Как пояснили позже в МИД РФ, договоренности на линии разграничения в Донбассе в целом соблюдаются.

Во внешнеполитическом ведомстве также отметили, что главной целью перемирия является сохранение людских жизней и предотвращение дальнейшего разрушения инфраструктуры.