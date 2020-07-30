МИД РФ прокомментировал ситуацию с задержанными россиянами в Белоруссии

Минск, 30 июля. Группа россиян, которую задержали сотрудники белорусских правоохранительных органов под Минском 29 июля, направлялась транзитом в Стамбул, сообщили в МИД России.

Внешнеполитическое ведомство обратило внимание, что при себе у задержанных были необходимые документы и авиабилеты. Они есть в распоряжении правоохранительных органов.

Вопросы транспортировки на территории Белоруссии взяла на себя местная фирма. По неустановленной причине группа россиян не села на самолет, летевший из Минска в Стамбул. В связи с этим им пришлось ждать, пока компания не купит для них новые билеты.