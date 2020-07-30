В Арктике обнаружили «вечные» химические вещества

Москва, 30 июля. Ученые обнаружили в арктических морях так называемые фторсодержащие поверхностно-активные вещества (PFAS), прозванные «вечными».

Данные соединения содержатся в составе бытовой химии, а «вечными» считаются за свойство сохраняться на протяжении тысячи лет.

Исследователи еще спорят о степени влияния PFAS на здоровье человека, однако уже понятно, что воздействие этих веществ не является положительным, пишет Planet Today.

При изучении образцов воды, взятых в морях Арктики, ученые выявили около трех десятков разных видов «вечных» веществ, что свидетельствует об антропогенном загрязнении. При этом ряд соединений был впервые обнаружен в северных водах.

Одно из таких веществ, HFPO-DA (гексафторпропиленоксид-димерная кислота), вызывает большие вопросы относительно безопасности для окружающей среды, даже несмотря на то, что оно было специально создано для замены другого вещества, вызывающего онкологические заболевания.

Пробы были взяты в проливе Фрам, между Гренландией и Шпицбергеном. Свою находку исследователи считают весьма тревожным знаком.

Ранее известный телеведущий Николай Дроздов заявил, что белые медведи могут исчезнуть уже через 20 лет. Популяция животных находится под угрозой из-за сокращения морского льда, передает НСН.